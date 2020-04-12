Хэйни озвучил главную цель в карьере

Новости спорта:Девин признался, что считает себя одним из лучших боксеров мира.

Чемпион "в отпуске" по версии WBC в легком весе Девин Хэйни планирует провести громкий поединок, который поможет ему заявить о себе.

"Сейчас в легком весе много больших боев, которые можно организовать. Есть яркие боксеры - Люк Кэмпбелл, Хавьер Фортуна. Нужно поскорее заняться организацией таких поединков, потому что такие крупные парни как я и Теофимо Лопес, - мы вскоре поднимемся выше.

Я считаю себя одним из лучших боксеров во всем мире. Готов выйти в ринг с любым соперником.

Я люблю деньги, но больше всего хочу, чтобы мое имя жило дольше, чем смогу прожить я. Моя цель - чтобы меня упоминали вместе с величайшими", - приводит слова американца Boxing Scene.