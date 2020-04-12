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Гассиев раскритиковал Джошуа и Руиса

Гассиев раскритиковал Джошуа и Руиса
12:01 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Instagram

Новости спорта:Россиянин поделился мнением о реванше двух супертяжеловесов.

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе по версиям WBA и IBF Мурат Гассиев раскритиковал британца Энтони Джошуа и мексиканца Энди Руиса за скучный реванш.

"Я много раз говорил о том, что мне нравится, когда боксеры стоят посреди ринга и сокрушают друг друга ударами. Кому-то может понравиться, когда боксеры пытаются переиграть другу друга и очень много думают.

Но мне не понравился второй бой Руиса с Джошуа. Это неинтересно. Как болельщик бокса, я бы не смотрел этот поединок во второй раз. Вот первый бой мне очень понравился. Джошуа и Руис устроили рубку. То тот пропускает удар, то этот. Это было очень интересно и захватывающе. Но во втором бою Джошуа легко победил, после чего судья поднял его руку", - заявил Гассиев в интервью Youtube-каналу Usachev TV.

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Напомним, что Руис завоевал пояса WBA, WBO и IBF в бою против Энтони Джошуа 1 июня 2019 года, но в реванше британец вернул все свои титулы.

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Бокс, Джошуа, Новости бокса, Энди Руис, Мурат Гассиев.
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