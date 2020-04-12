"Буду использовать цыганский стиль": Отец Фьюри принял вызов от бодибилдера

Новости спорта:Джон Фьюри готов сразиться за звание самого сильного мужчины в возрасте старше 50 лет.

Джон Фьюри, отец чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, может вернуться на ринг ради еще одного поединка.

Сообщается, что Фьюри-старший принял вызов бывшего чемпиона по бодибилдингу Мики Тео.

"Итак, бодибилдер хочет драться с мной. Приятель, для меня это не проблема. Я тебя не знаю и знать не хочу. Дружок, я тебе кое-что скажу: ты нарываешься на Джона Фьюри, лучшего мужчину после 50 лет в мире. Я уверен в том, что говорю.

Я подерусь с тобой на ринге. Но ты мог забыть, что я в свое время сражался с бойцами мирового класса. Позволь тебя предупредить, мой старый друг, я буду использовать против тебя цыганский стиль, но ты не беспокойся об этом. Я никогда в жизни не избегал вызовов. Ты упомянул мое имя, так что теперь выходи драться", – сказал Джон Фьюри.

Напомним, в 80-е Фьюри-старший принимал участие в боях на голых кулаках, и был непобедим в этом виде спорта.