Бой Виталия Кличко с Льюисом попал в занимательный топ

Новости спорта:Портал Boxing247.com назвал список самых ожидаемых реваншей в профессиональном боксе, которые так и не состоялись.

Среди них оказался и потенциальный второй бой между украинцем Виталием Кличко и британцем Ленноксом Льюисом.

Напомним, эти боксеры сошлись в ринге 21 июня 2003 года в бою за чемпионские пояса по версиям WBC и IBO в супертяжелом весе. Поединок был остановлен после шестого раунда из-за глубокого рассечения у Кличко-старшего. Льюису засчитали победу, хотя украинец вел к тому моменту на карточках всех судей. Матч-реванш не состоялся из-за того, что британец принял решение завершить карьеру.

"Это был умный ход со стороны Льюиса, но Леннокс заставил Кличко и миллионы фанатов чувствовать себя очень разочарованными", – написал обозреватель Джеймс Слейтер.

Также в список ожидаемых реваншей, которые не состоялись, вошли такие бои:

Оскар Де Ла Хойя vs Феликс Тринидад II

Рой Джонс-младший vs Джеймс Тони II

Хулио Сезар Чавес vs Пернелл Уитакер II

Джеймс «Бастер» Даглас vs Майк Тайсон II

Шугар Рэй Леонард vs Марвин Хаглер II.