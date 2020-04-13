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"Должен смириться": Форман дал ценный совет Уайлдеру

"Должен смириться": Форман дал ценный совет Уайлдеру
12:42 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Instagram

Новости спорта:Именитый боксер признался, что дал Деонтею несколько советов.

Легендарный супертяжеловес Джордж Форман поделился мнением о перспективах американца Деонтея Уайлдера в бою с британцем Тайсоном Фьюри.

"Уайлдер - хороший боец, но он не достиг уровня Джо Луиса, Джо Фрейзера и Майка Тайсона. У меня был приятный разговор с Деонтеем. Мы обсудили с ним бой против Фьюри. Я дал ему несколько советов, поскольку тоже был в таком положении, когда неожиданно проиграл титульный бой в Африке.

Я знаю, через что прошел Уайлдер. Ему нужно смириться с поражением от Фьюри. Но я могу помочь ему вернуться еще сильнее. Мы обсуждали это. Думаю, что Уайлдер может легко победить Фьюри. Дайте ему еще один шанс. Он еще проявит себя", - заявил Форман.

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Напомним, что первый бой Фьюри и Уайлдера завершился вничью, а во втором Тайсон одержал победу досрочно, отобрав чемпионский титул.

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Все по теме:

Тайсон Фьюри, Бокс, Новости бокса, Джордж Форман, Деонтея Уайлдер.
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