"Поверил в себя": Лопес вспомнил переломный момент в карьере

Новости спорта:Американец благодарен Теофимо-старшему за помощь и советы.

Чемпион мира по версии IBF в легком весе Теофимо Лопес рассказал о влиянии отца, Теофимо-старшего, на свою карьеру.

"Мой отец находится на другом уровне. Ему очень нравится то, чем мы занимаемся. Отец показал мне разное дерьмо, которое я должен был изучить. У него одна цель - он хочет сделать меня лучшим боксером в мире. Папа верит, что я могу справиться с любым соперником. Именно поэтому я и сам поверил в свои силы.

Мы говорим с отцом только о важных вещах и никогда не отказываемся от своих слов. Нам уже многое удалось доказать, и мы продолжим делать это дальше", - приводит слова Лопеса CBS Sports.

Напомним, что американец должен был провести бой против обладателя титулов WBO, WBA и WBC в легком весе Василия Ломаченко. Поединок был запланирован на 30 мая, однако из-за пандемии коронавируса WBO запретила проводить подобные мероприятия.