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Усик может провести бой на Олимпийском в Киеве

Усик может провести бой на Олимпийском в Киеве
14:45 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: Твиттер

Новости спорта:Сначала украинцу предстоит стать чемпионом мира.

Промоутер Александра Усика Александр Красюк заявил, что украинец может провести титульный поединок в Киеве.

По словам Красюка, бой на НСК Олимпийский будет возможен в случае завоевания Усиком титула чемпиона мира в супертяжелом весе.

"Мы думаем о том, чтобы провести бой Усика на Олимпийском. Это не шутка, не пустые слова.

Усик должен сначала стать чемпионом мира. Он должен проводить защиту своего пояса. Это должен быть солидный соперник", — рассказал промоутер.

Усик не проводил официальных боев в Украине с декабря 2015 года, когда в столичном Дворце спорта победил кубинца Педро Родригеса.

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Александр должен был проводить бой с Дереком Чисорой, но поединок был отложен на неопределенный срок из-за пандемии коронавирусной болезни COVID-19.

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НСК Олимпийский, Бокс, Александр Усик, Александр Красюк, Бокс новости.
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