Усик может провести бой на Олимпийском в Киеве

Новости спорта:Сначала украинцу предстоит стать чемпионом мира.

Промоутер Александра Усика Александр Красюк заявил, что украинец может провести титульный поединок в Киеве.

По словам Красюка, бой на НСК Олимпийский будет возможен в случае завоевания Усиком титула чемпиона мира в супертяжелом весе.

"Мы думаем о том, чтобы провести бой Усика на Олимпийском. Это не шутка, не пустые слова.

Усик должен сначала стать чемпионом мира. Он должен проводить защиту своего пояса. Это должен быть солидный соперник", — рассказал промоутер.

Усик не проводил официальных боев в Украине с декабря 2015 года, когда в столичном Дворце спорта победил кубинца Педро Родригеса.

Александр должен был проводить бой с Дереком Чисорой, но поединок был отложен на неопределенный срок из-за пандемии коронавирусной болезни COVID-19.