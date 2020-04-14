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Российского чемпиона мира оштрафовали за шашлыки в Канаде

Российского чемпиона мира оштрафовали за шашлыки в Канаде
15:21 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Боксер пытался убедить полицейских, что не знает местный язык.

Чемпион мира в полутяжелом весе по версиям WBC и IBF, российский боксер Артур Бетербиев сообщил, что был оштрафован в Канаде полицейскими за нарушение условий карантина.

"Со мной и моим другом случился неприятный и в то же время смешной случай. Мы в период карантина выехали на природу в пригород, находящийся в ста километрах от Монреаля, и нас остановили полицейские. У нас спросили, откуда мы и напомнили, что покидать свой населенный пункт, мы не имеем права.

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Да, сначала мы попытались сказать, что не знали об этом правиле. Я попытался сказать, что не знаю французский язык, но они нам все равно выписали по тысяче долларов штрафа. Но самое главное - сопроводили нас до въезда в Монреаль", — рассказал Бетербиев в интервью Советскому спорту.

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