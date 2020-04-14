Хирн назвал новую страну для боя Усик - Чисора

Новости спорта:Промоутерам нужно искать другие локации.

Промоутер Эдди Хирн, занимающийся организацией ближайших больших боев Александр Усик - Дерек Чисора и Энтони Джошуа - Кубрат Пулев, не исключил, что эти события могут быть перенесены из Великобритании.

«Не будет такого, что все государства скажут, например, что с 1-го июля можно проводить спортивные события. Где-то это случится раньше, а где-то - значительно позже».

«И Саудовская Аравия может быть как раз тем вариантом, который раньше всех откроет доступ для проведения боев. И если не удастся это сделать в Англии, то придется идти в другие страны», - сказал Хирн.

Именно в Саудовской Аравии в прошлом году состоялся бой-реванш Энтони Джошуа - Энди Руис.