Скачать
Вторник, 14.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Усик может провести бой на Олимпийском в Киеве
Усик может провести бой на Олимпийском в Киеве
Как занимаются спортом во время карантина: фото из разных стран
Как занимаются спортом во время карантина: фото из разных стран
УЕФА решит судьбу футбола 21-22 апреля
УЕФА решит судьбу футбола 21-22 апреля
Ломаченко о Хэйни: Он еще ни с кем не дрался
Ломаченко о Хэйни: Он еще ни с кем не дрался

Хирн назвал новую страну для боя Усик - Чисора

Хирн назвал новую страну для боя Усик - Чисора
21:54 Сегодня Телеграф boxingscene.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Промоутерам нужно искать другие локации.

Промоутер Эдди Хирн, занимающийся организацией ближайших больших боев Александр Усик - Дерек Чисора и Энтони Джошуа - Кубрат Пулев, не исключил, что эти события могут быть перенесены из Великобритании.

«Не будет такого, что все государства скажут, например, что с 1-го июля можно проводить спортивные события. Где-то это случится раньше, а где-то - значительно позже».

«И Саудовская Аравия может быть как раз тем вариантом, который раньше всех откроет доступ для проведения боев. И если не удастся это сделать в Англии, то придется идти в другие страны», - сказал Хирн.

Соперник Усика учит дочь отжиматься (Видео)

Именно в Саудовской Аравии в прошлом году состоялся бой-реванш Энтони Джошуа - Энди Руис.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Дерек Чисора, Бокс, Новости спорта, Александр Усик, Эдди Хирн.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Галлиани вспомнил громкие трансферы Милана: Шевченко был великим
02 Цитаишвили - о переходе в Шахтер: Я сильно уважаю Игоря Суркиса
03 Когда доиграют Лигу чемпионов и Лигу Европы?
04 Лунин получит шанс стать вторым вратарем Реала
05 Шуфрич - о договорняках в Украине: Это болезнь смертоносных масштабов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь