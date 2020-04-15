K2 Promotions Ukraine хочет подписать Хижняка

Новости спорта:Промоутер уверяет, что может сделать Александра Хижняка чемпионом мира среди профи.

Генеральный директор промоутерской компании K2 Promotions Ukraine Александр Красюк рассказал о желании подписать лидера любительской сборной Украины по боксу Александра Хижняка. Промоутер утверждает, что желание – обоюдное.

"Александр Хижняк хочет стать чемпионом мира среди профессионалов, а у нас есть возможность это организовать. Вместе мы можем это организовать.

Он классный и перспективный боксер, нам бы хотелось с ним работать. Судя по его словам, ему также хотелось бы с нами работать", – сказал Красюк в прямом эфире инстаграма UkraineBoxing.

Также Красюк объяснил, почему Денис Беринчик боксирует только в Киеве и Броварах.