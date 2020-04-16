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Бой Бриедис - Дортикос в финале WBSS отменен

Бой Бриедис - Дортикос в финале WBSS отменен
08:16 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта:Ранее поединок перенесли на 16 мая.

Финальный бой Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в тяжелом весе между чемпионом мира по версии IBF Юньером Дортикосом (24-1, 22 КО) и Майрисом Бриедисом (26-1, 19 КО) отменен в связи с пандемией коронавируса.

Бой между Дортикосом и Бриедисом был запланирован на 16 мая в Риге. Ранее представители WBSS уже меняли дату поединка — изначально бой должен был пройти 21 марта в столице Латвии, но его перенесли из-за COVID-19.

Пока руководство WBSS не знает, когда можно будет провести бой Дортикос — Бриедис. Новых дат финального поединка не сообщается.

Напомним, что в связи с пандемией коронавируса был перенесен объединительный бой между чемпионом мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) и обладателя пояса IBF Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО).

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Также в запланированную дату не состоится поединок между украинским супертяжем Александром Усиком (17-0, 13 КО) и британцем Дереком Чисорой (32-9, 23 КО).

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Майрис Бриедис, WBSS, Юньер Дортикос, Дортикос — Бриедис.
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