Уайлдер: В бою с Фьюри я повредил бицепс

Новости спорта:Американец пока не может тренироваться.

Экс-чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) рассказал о травме, которую он получил в бою с британцем Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО).

"Восстановление идет хорошо, я прохожу терапевтические процедуры. В бою с Фьюри я повредил бицепс, но все будет отлично.

Сейчас я сконцентрирован на восстановлении, полном выздоровлении и возвращении в ринг. Надеюсь, ситуация с коронавирусом уладится, и мы сможем вернуться к работе в тренировочном лагере, чтобы подготовиться к бою в конце года.

На данный момент я не могу тренироваться, но очень жду этого. Как только я залечу травму руки, сразу же вернусь к упражнениям. Хочу заниматься своим любимым делом", – сказал Уайлдер.

Напомним, в ночь с 22 на 23 февраля в Лас-Вегасе британский боксер супертяжелого веса Тайсон Фьюри уничтожил в реванше американца Деонтея Уайлдера и отобрал у него чемпионские пояса по версии WBC и The Ring. Американец дважды побывал в нокдауне, а в седьмом раунде его угол выбросил полотенце.