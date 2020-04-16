Чемпион мира Берчельт: Ломаченко - второй после Канело

Новости спорта:Легковес Мигель Берчельт желает провести поединок против украинского чемпиона мира.

Обладатель пояса WBC в полулегком дивизионе Мигель Берчельт рассказал, что думает касательно украинского владельца титулов WBA, WBO и WBC Василия Ломаченко в легком весе.

"Я с большим удовольствием бы бился против него. Сейчас Василий входит в топ-3 лучших бойцов мира. Мне кажется, он на втором месте после Сауля Альвареса.

Сразу после пандемии коронавируса я планирую начать готовиться к поединку против Оскара Вальдеса. Уже после этого мы будем думать насчет перехода в легкий вес и боя с кем-то вроде Ломаченко. Также мне интересен поединок против Теофимо Лопеса", - приводит слова Берчальта Fightnews.

Ранее в Сеть попало видео спарринга Дениса Беринчика и Василия Ломаченко.