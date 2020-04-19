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"Колотушку ему надо поставить": российский боксер дал совет Усику

"Колотушку ему надо поставить": российский боксер дал совет Усику
18:58 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Денис Лебедев считает, что Александру Усику нужно поставить нокаутирующий удар.

Российский боксёр, бывший чемпион мира по версиям WBA и IBF в первом тяжёлом весе Денис Лебедев поделился мнением об украинце Александре Усике. Он является бывшим абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе.

За карьеру Усик провёл 17 поединков, одержав во всех победы.

"Сразу же скажу — это человек с большой буквы. И в жизни, и в ринге. Да и он уже многое сам сказал за себя. Я бы искренне пожелал ему успехов в тяжёлом весе. Говорят, что у Усика нет нокаутирующего удара. Но я думаю, что его всегда можно поставить. Нокаутирующий удар отрабатывается. Как достигается мастерство? Мастерство достигается путём многократного повторения. Подходишь к мешку — бах, бах, бах, бах — и рано или поздно твой удар усиливается, усиливается, усиливается.

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Существует и много других способов побеждать, и Усик это показал на деле. Он может измотать, загонять, в него просто тяжело попасть. Но всё-таки то, что у него нет так называемой колотушки… Всё-таки в тяжёлом весе, я считаю, это недостаток. Саня в потрясающей физической форме, но колотушку ему надо поставить", — сказала Лебедев в прямом эфире в "инстаграме" промоутерской компании "Мир бокса".

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Денис Лебедев, Бокс, Новости бокса, Александр Усик.
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