Красюк: Мы заставим Джошуа встретиться с Усиком

Новости спорта:Александр Красюк рассказал о желаемом будущем для Александра Усика.

Промоутер боксера супертяжелого веса Александра Усика Александр Красюк заявил, что намерен устроить бой своего подопечного с чемпионом WBO, WBA и IBF Энтони Джошуа, а затем - против обладателя титула WBC Тайсона Фьюри.

“Александр Усик имеет статус обязательного претендента. Он получил его после того, как освободил чемпионский титул в тяжелом весе. Летом будет год с тех пор, как Усик стал обязательным претендентом. Александр намерен стать чемпионом и никто не может отобрать у него этого права. Усик - яркий боец, он олимпийский чемпион и бывший абсолютный чемпион в тяжелом весе. У него есть солидная предыстория.

Усику хватит влияния, чтобы боксировать за титул чемпиона мира. И мы будем на этом настаивать. Скорее всего, сначала мы заставим Джошуа боксировать с Усиком, а затем устроим объединительный бой с Тайсоном Фьюри.

Сложно сказать, кто является лучшим в хэвивейте. Лучший - тот, кто побеждает, но завтра он может проиграть. Виталий Кличко однажды сказал: "Нет лучшего боксера в мире. Все зависит от того, насколько хорошо ты подготовился к бою." Вот и все", - цитирует Красюка boxingnews24.

Напомним, что в следующем бою Александр Усик должен был встретиться с Дереком Чисорой, но поединок перенесли из-за пандемии коронавируса.