Усик назвал свою главную цель в супертяжелом весе

Новости спорта:Александр Усик заявил о желании получить все чемпионские пояса.

Украинский боксер Александр Усик поделился своими планами в супертяжелом дивизионе.

"Я не люблю обсуждать будущее. Нужно идти шаг за шагом, спокойно приближаясь к цели. Удастся ли мне стать чемпионом мира в супертяжелом весе? Я верю в свои силы, но самоуверенность - это тоже не очень хорошо. Однако я хочу стать не просто чемпионом, а абсолютным чемпионом в хэвивейте", - приводит слова Усика Przeglad Sportowy.

Напомним, что из-за коронавируса бой Александа с британцем Дереком Чисорой официально перенесли.

Ранее Усик рассказал, что думает о пандемии коронавируса.