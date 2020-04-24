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Линарес: Ломаченко - лучший боец, с которым я когда-либо дрался

Линарес: Ломаченко - лучший боец, с которым я когда-либо дрался
11:06 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости спорта:Венесуэлец считает украинца лучшим своим соперником за всю карьеру.

Венесуэльский экс-чемпион мира в легком весе Хорхе Линарес прокомментировал возможность еще одного боя против украинца Василия Ломаченко. По его словам, в будущем это возможно.

"Реванш? Да, возможно, однажды он состоится. У меня хорошие отношения с Ломаченко, в последний раз мы виделись на Конгрессе WBO в Японии. Он тоже хочет этого боя, но теперь я намного ниже его в рейтинге, так что мне необходимо подняться", — заявил Линарес.

"Я очень хорошо помню, что подошел к бою с Ломаченко в очень хорошей физической форме. Бой с ним — невероятный опыт, ведь Василий — лучший боец, с которым я когда-либо дрался в своей карьере. Но я хочу реванш, поэтому усердно тренируюсь".

Бой Василия Ломаченко и Хорхе Линареса состоялся в мае 2018 года. Украинец победил техническим нокаутом в 10-м раунде и завоевал титулы чемпиона по версиям WBA и The Ring.

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После боя с Ломаченко венесуэлец победил Абнера Котто, Аль Тойогона и Карлоса Моралеса, но проиграл в чемпионском бою Пабло Сезару Кано, упустив шанс вновь стать чемпионом мира.

Василий Ломаченко в данный момент готовится к бою с Теофимо Лопесом. В последнем бою он победил британца Люка Кэмпбелла.

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