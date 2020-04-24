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Малиновский: У Лопеса ничего не выйдет с Ломаченко

Малиновский: У Лопеса ничего не выйдет с Ломаченко
14:50 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Украинский боксер верит в Василия Ломаченко.

Украинский боксер полулегкого веса Олег Малиновский считает, что у Теофимо Лопеса нет шансов в бою с Василием Ломаченко:

"Думаю, у Лопеса ничего не выйдет. Возможно, он и попытается, но ничего не сможет такого преподнести Васе. Я думаю, Вася просто раскатает его. В принципе, точно так же, как и всех предыдущих соперников.

Считаю, для Васи нет сейчас сложных соперников. Было бы интересно посмотреть его поединок против Майки Гарсии, но он ушел в более высокую весовую категорию".

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Ранее Лопес заявил, что не считает Ломаченко лучшим в мире.

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Бокс, Василий Ломаченко, Бокс новости, Олег Малиновский.
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