Малиновский: У Лопеса ничего не выйдет с Ломаченко

Новости спорта:Украинский боксер верит в Василия Ломаченко.

Украинский боксер полулегкого веса Олег Малиновский считает, что у Теофимо Лопеса нет шансов в бою с Василием Ломаченко:

"Думаю, у Лопеса ничего не выйдет. Возможно, он и попытается, но ничего не сможет такого преподнести Васе. Я думаю, Вася просто раскатает его. В принципе, точно так же, как и всех предыдущих соперников.

Считаю, для Васи нет сейчас сложных соперников. Было бы интересно посмотреть его поединок против Майки Гарсии, но он ушел в более высокую весовую категорию".

Ранее Лопес заявил, что не считает Ломаченко лучшим в мире.