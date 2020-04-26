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В Никарагуа придумали, как обезопасить боксеров от коронавируса

В Никарагуа придумали, как обезопасить боксеров от коронавируса
09:12 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости спорта:Боксеров пытались обезопасить от коронавируса.

Во время вечера бокса в Никарагуа боксеров опрыскивали антисептическими средствами. Об этом сообщает LuckyPunchNet.

Так организаторы турнира пытались обезопасить боксеров от распространения коронавируса COVID-19.

Напомним, что вспышку коронавируса зафиксировали в декабре 2019 года в Китае. По последним данным, в мире количество зараженных болезнью превысило 2,8 млн. Из них 820 тысяч человек выздоровели и 197 тысяч - умерли.

Ранее сообщалось, что в Никарагуа прошла битва взглядов боксеров в хирургических масках.

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Бокс, Никарагуа, Новости бокса, Коронавирус, Covid-19.
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