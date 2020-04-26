В Никарагуа придумали, как обезопасить боксеров от коронавируса

Новости спорта:Боксеров пытались обезопасить от коронавируса.

Во время вечера бокса в Никарагуа боксеров опрыскивали антисептическими средствами. Об этом сообщает LuckyPunchNet.

Так организаторы турнира пытались обезопасить боксеров от распространения коронавируса COVID-19.

Напомним, что вспышку коронавируса зафиксировали в декабре 2019 года в Китае. По последним данным, в мире количество зараженных болезнью превысило 2,8 млн. Из них 820 тысяч человек выздоровели и 197 тысяч - умерли.

Ранее сообщалось, что в Никарагуа прошла битва взглядов боксеров в хирургических масках.