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Бой легенд Тайсон - Маскаев: реакция российского боксера

Бой легенд Тайсон - Маскаев: реакция российского боксера
10:11 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Олег Маскаев отреагировал на возможный бой против Майка Тайсона.

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC 51-летний Олег Маскаев прокомментировал предложение генерального секретаря Федерации бокса России Умара Кремлёва организовать его поединок с бывшим абсолютным чемпионом мира 53-летним Майком Тайсоном.

Напомним, ранее Маскаев рассказал, как в 2003 году у него сорвался бой с Тайсоном, а Майк сообщил о готовности вернуться на ринг ради благотворительных поединков, после чего Кремлёв выразил готовность организовать бой.

"Вот видишь, что уже начинается. Может, что-то закрутится там-здесь, и действительно бой организуется.

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Конечно, я вышел бы против Майка, а кто бы не вышел?! Но надо подготовиться, конечно, лагерь пройти месяца два. Я не буду говорить, что я его нокаутирую или что-то такое. Только бог знает, как может сложиться наш бой сейчас", — цитирует Маскаева "Спорт-экспресс".

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Бокс, Новости бокса, Олег Маскаев, Майк Тайсон, Бокс новости.
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