Три боя братьев Кличко вошли в топ-50 (Видео)

Новости спорта:Бои братьев Кличко вошли в топ-50 лучших поединков в истории бокса.

Поединки с участием легендарных украинских боксеров Виталия и Владимира Кличко болельщики включили в топ-50 лучших боев в истории этого вида спорта.

Голосование провел популярный ресурс TheTopTens.com.

В топ-50 рейтинга вошли два боя Виталия Кличко и один – Владимира, причем, все против британцев. Состоявшийся в 2003 году поединок Виталий Кличко – Дерек Чисора занял 39-е место, бой Леннокс Льюис - Виталий Кличко (2003) - 34-е, а встреча Владимир Кличко - Энтони Джошуа (2017) - 22-е.

Самым лучшим в истории боем любители бокса назвали первый поединок на ринге между американцами Мухаммедом Али и Джо Фрейзером (1971).