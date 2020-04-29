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Третий бой Уайлдер - Фьюри должен состояться не раньше ноября

Третий бой Уайлдер - Фьюри должен состояться не раньше ноября
09:49 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Поединок должен пройти при зрителях.

Третий бой между чемпионом WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) с экс-обладателем титула Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО) пройдет не ранее ноября или в декабре, заявил Боб Арум, промоутер британского боксера, в комментарии DAZN.

Первоначально поединок был запланирован на 18 июля, но из-за пандемии коронавируса он была перенесена на 3 октября. Но по словам Арума, эту дату также невозможно будет реализовать.

Новый перенос связан с проблемами финансирования мероприятия. Если оба боксера хотят поддерживать уровень своих гонораров, поединок должен проходить с участием зрителей. Доход от продажи билетов во втором бою составил 17 миллионов долларов.

Шоу должно состоится в Лас-Вегасе, как и недавний матч-реванш. Третий поединок будет показан в США в системе Pay-Per-View. Платная трансляция второго боя была куплена более 800 000 человек.

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Ранее уже сообщалось, что третий бой Уайлдера и Тайсона могут отложить до того момента, когда можно будет проводить поединки со зрителями.

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Тайсон Фьюри, Бокс, Деонтей Уайлдер, Бокс новости.
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