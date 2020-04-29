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Боксер Великовский подписал контракт с немецким менеджером

Боксер Великовский подписал контракт с немецким менеджером
10:10 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Андрей Великовский будет пытаться завоевать европейский рынок бокса.

Украинский проспект среднего веса Андрей Великовский (16-2-1, 10 КО) подписал контракт с менеджером Максимом Михайлевым, который работает с немецкими промоутерами, сообщает luckypunch.net.

Комментируя подписание контракта, украинец заявил, что хочет боксировать за пояс чемпиона мира:

"С Максимом мы общались еще до карантина, пару месяцев назад. Он предложил мне сотрудничество, мы обсудили детали, я увидел для себя новые возможности. Мы неоднократно выходили на связь и приняли решение работать вместе.

Я хочу боксировать с лучшими боксерами мира и стать чемпионом. Верю, что с Максимом мы сможем реализовать наши совместные цели.

Мне не принципиально, где боксировать, у меня есть опыт боев за рубежом, так что для меня это не будет сюрпризом. Хочу проводить 4 боя в год, а в какой стране они будут для меня не принципиально", - отметил Великовский.

"Я очень рад, что мне удалось подписать Андрея Великовского, ведь знаю, что у него есть стержень и воля к победе. В ближайшее время мы проведем титульные бои и докажем, что в моей команде собирается только талантливая и перспективная молодежь. Мы ставим цель стать одной из лучших команд не только в Украине, но и во всей Европе, как минимум", - отметил Михайлев.

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Отметим, что Максим Михайлев уже работает с тремя украинцами – супертяжами Владиславом Сиренко (13-0, 12 КО) и Александром Захожим (13-0, 10 КО), а также средневесом Петром Ивановым (11-0-2, 7 КО).

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Бокс, Новости бокса, Бокс новости, Андрей Великовский.
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