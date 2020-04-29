Экс-тренер Кличко: Я кричал ему "Добивай Джошуа"

Новости спорта:Джонатан Бэнкс жалеет, что его подопечный не послушал совета.

Бывший тренер экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Владимира Кличко Джонатон Бэнкс поделился воспоминаниями трехлетней давности, когда его подопечный проиграл нынешнему лидеру хэвивейта Энтони Джошуа (22-1, 21 КО).

Специалист заявил, что сожалеет о том, что Владимир не послушал его и не пошел добивать Джошуа после нокдауна. Цитирует наставника портал Sky Sports.

"Я сказал ему: Владимир, ты должен добить этого парня. Больше никакого бокса. Добивай его! Он до сих пор потрясен. Тебе нужно остановить его!" Я верю, что Владимир согласился бы со мной, но он не видел то, что рассмотрел я. Владимир видел соперника, который все еще может драться".

Многие знают, что в том бою старший брат Владимира Виталий Кличко посоветовал не нокаутировать Энтони и дождаться, пока он полностью устанет. Бэнкс заявил, что пытался всеми силами переубедить Владимира в обратном, но тот прислушался к брату и проиграл.

"Я понял, что Виталий сказал об этом по-русски. Я вскочил на ноги. Охранники сказали, чтобы я сел на место, но я кричал: "Добивай его, добивай!" Я знал, что голос Виталий был важнее, чем мой. Я пытался сделать все возможное, чтобы его перевесить".