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Атлас: Чисора станет тестом, который необходим Усику в супертяжелом весе

Атлас: Чисора станет тестом, который необходим Усику в супертяжелом весе
19:36 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Facebook

Новости спорта:Тедди Атлас считает, что Усик выйдет победителем из боя с Дереком Чисорой.

Известный тренер Тедди Атлас сделал прогноз на бой Александра Усика (17-0, 13 КО) против Дерека Чисоры (32-9, 23 КО). Специалист считает, что украинец одержит победу в этом поединке, а позже выиграет титул в супертяжелом весе.

"Усику нужно отдать должное. Он выйдет на бой с Чисорой в новом для себя суперятжелом весе. А в ринге с ним будет настоящий боец. Он едет на бой в страну соперника, но в этом весь Усик, он уверенный в себе парень.

Этот бой станет тестом, который ему необходим в супертяжелом весе. Чисора решительный, сильный и обычно агрессивный. Он может сильно ударить и очень опытный. Но у Усика есть хорошие ноги, он моложе и тоже достаточно опытный", - сказал тренер.

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Атлас сравнил украинца с Эвандером Холифлдом, отметив, что его габариты тоже считали недостаточно крупными для супертяжелого веса.

"Он может выиграть титул в супертяжелом весе. У него есть шанс сделать то, что не все могут - он может стать чемпионом в крузервейте и в хэвивейте, как это сделал Холлифилд 20 лет назад. Люди тоже считали его слишком мелким. Некоторые говорят, что Усику не хватит габаритов, но то же самое говорили и про Эвандера.

Думаю, Усик победит единогласным решением судей или досрочно, если Чисора замедлится в последних раундах", - сказал Атлас в интервью.

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Дерек Чисора, Бокс, Новости бокса, Александр Усик, Тедди Атлас.
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