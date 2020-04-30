Майки Гарсия хочет боксировать еще 3-5 лет

Новости спорта:32-летний экс-чемпион мира желает оставить большое наследие.

Чемпион мира в четырех весовых категориях Майки Гарсия (40-1, 30 КО) поделился мыслями о завершении карьеры. 32-летний американец заявил, что причиной продолжения выступлений на профессиональном ринге является вынужденный простой. Цитирует Майки Boxing News 24.

"Начиная свою карьеру, я уже обдумывал, что где-то к 30 годам уйду в отставку. Если бы у меня не было долгого перерыва, моя карьера была бы завершена в минувшие пару лет. Но теперь все изменилось, мне 32, и я чувствую, что достиг пика. Так что, в скором времени уходить не буду, думаю, что мой путь продлится еще 3-5 лет, при условии, что буду здоров и сохраню хорошую форму. Хочу оставить большое наследие, чтобы меня помнили среди величайших".

Ранее Майки Гарсия назвал боксеров, с которыми хотел бы подраться.