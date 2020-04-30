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Джошуа назвал бой своей мечты

Джошуа назвал бой своей мечты
11:18 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта:Льюис завершил карьеру после победы над Виталием Кличко в 2003 году.

Чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа рассказал, с кем бы хотел сразиться в бою мечты.

"Бой мечты для меня — с Ленноксом Льюисом. На Уэмбли, лучшем стадионе Великобритании. Давайте разберемся", — приводит слова Джошуа Boxing Scene.

Леннокс Льюис завершил карьеру в 2003 году. В своем последнем бою он победил Виталия Кличко.

Следующим соперником Джошуа будет болгарин Кубрат Пулев. Их бой должен был состояться в июне, но из-за пандемии коронавируса он был перенесен на неопределенный срок.

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В декабре прошлого года Джошуа вернул себе чемпионские пояса IBF, WBA и WBO, победив в реванше Энди Руиса.

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Бокс, Джошуа, Бокс новости, Леннок Льюис.
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