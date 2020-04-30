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Хирн хочет провести крупные бои без зрителей

Хирн хочет провести крупные бои без зрителей
09:39 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Промоутер отметил, что у организаторов боксерских ивентов может не быть других вариантов.

Известный британский промоутер Эдди Хирн заявил о готовности проводить крупные вечера бокса за закрытыми дверями.

"Многие мне говорят, что я не могу проводить большое бои без зрителей на стадионе. Я же пытаюсь избавиться от этого предубеждения. Нужно организовать несколько крупных поединков за закрытыми дверями. Знаете, если мы будем ждать слишком долго, у нас просто не будет других вариантов. Давайте уже начинать".

Менеджер также высказался о переносе боя Диллиан Уайт - Александр Поветкин.

"Уайт - один из тех боксеров, которые готовы выйти в ринг в любое время. Он мне говорил, что согласен боксировать с Поветкиным без публики. Да, мы понесем некоторые финансовые потери, но я готов к этому. Мы вернемся с двумя или тремя разминочными боями, после чего я хочу сразу же взяться за поединок Уайта с Поветкиным", - приводит слова Хирна Boxing Scene со ссылкой на iFL TV.

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Напомним, что из-за пандемии коронавируса пришлось перенести или отменить множество боксерских поединков, в том числе бои украинцев Александра Усика и Василия Ломаченко.

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Бокс, Новости спорта, Бокс новости, Эдди Хирн.
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