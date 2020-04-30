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Майк Тайсон поделился секретом, как побить Тайсона Фьюри

Майк Тайсон поделился секретом, как побить Тайсона Фьюри
14:52 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Легендарный боксер отметил, что габариты и стиль - не главное для достижения победы.

Экс-чемпион мира Майк Тайсон рассказал, как нужно вести бой против действующего чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри. Легендарный американец отметил, что в поединках главным являются не габариты и стиль, а боевой дух.

"Против соперника с габаритами Фьюри нужно действовать агрессивно, двигать головой и быть неуловимым. Когда боксируешь с таким крупным оппонентом, ты становишься легкой мишенью.

Нужно атаковать, использовать углы и избегать удобной для него дистанции. Тебе нужно работать вблизи, и нельзя оставаться на дистанции, которая позволит более крупному боксеру легко отделаться.

Многие не понимают, что габариты и стиль - это не самое важное в ринге. К победе боксера приводит его боевой дух. Чемпионами становятся благодаря решительности, воле к победе и желанию", - цитирует Тайсона издание Ring Magazine.

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Ранее Тайсон заявил, что готовится вернуться вринг.

Напомним, что Тайсон Фьюри завоевал чемпионский титул в бою против Деонтея Уайлдера.

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