Скачать
Пятница, 01.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Magnus Carlsen Invitational: определены полуфиналисты
Magnus Carlsen Invitational: определены полуфиналисты
Бразильский футболист умер от удара током, запуская воздушного змея
Бразильский футболист умер от удара током, запуская воздушного змея
Макгрегор и Нурмагомедов близки к реваншу
Макгрегор и Нурмагомедов близки к реваншу
В мае возвращаются гонки NASCAR
В мае возвращаются гонки NASCAR

Усик: Людям уже неинтересно полететь в космос

Усик: Людям уже неинтересно полететь в космос
11:22 Сегодня Телеграф xsport.ua

Новости спорта:Боксер считает, что для нынешнего поколения важнее слава и деньги.

Экс-абсолютный чемпион мира в крузервейте Александр Усик (17-0, 13 КО) стал гостем урока во «Всеукраинской школе онлайн» и поделился мнением об уровне развитии космических технологий и атомной энергетики в мире. Александр объяснил, почему эти отрасли приостановились в развитии.

«Тут можно смотреть на это с двух сторон. С одной стороны – мир меняется и меньше людям интересно полететь в космос, а легче записать какое-то видео, которое посмотрит большое количество людей. Следовательно, человек заработает много денег или он станет более публичным человеком. С другой стороны – люди меньше всего показывают и скрывают, но мне кажется, что все равно много делают экспериментов с атомом и со всем остальным. Потому что каждая большая страна хочет иметь какое-то крутое оборудование или какое-то крутое оружие, чтобы быть номером один в мире. Все равно идет гонка... У нас много информации, которую мы можем получить, но не всегда человек этого хочет».

Назван лучший футболист XXI века

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Новости бокса, Александр Усик, Бокс новости.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Агуэро рассказал, в каком случае Месси может покинуть Барселону
02 Хирн на отрез отказывается организовывать бой для Беллью
03 WADA завершило расследование по делу 298 российских спортсменов
04 Коронавирус может ускорить проведение боя Джошуа - Фьюри
05 VAR хотят использовать в полуфиналах Кубка Украины
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь