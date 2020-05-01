Усик: Людям уже неинтересно полететь в космос

Новости спорта:Боксер считает, что для нынешнего поколения важнее слава и деньги.

Экс-абсолютный чемпион мира в крузервейте Александр Усик (17-0, 13 КО) стал гостем урока во «Всеукраинской школе онлайн» и поделился мнением об уровне развитии космических технологий и атомной энергетики в мире. Александр объяснил, почему эти отрасли приостановились в развитии.

«Тут можно смотреть на это с двух сторон. С одной стороны – мир меняется и меньше людям интересно полететь в космос, а легче записать какое-то видео, которое посмотрит большое количество людей. Следовательно, человек заработает много денег или он станет более публичным человеком. С другой стороны – люди меньше всего показывают и скрывают, но мне кажется, что все равно много делают экспериментов с атомом и со всем остальным. Потому что каждая большая страна хочет иметь какое-то крутое оборудование или какое-то крутое оружие, чтобы быть номером один в мире. Все равно идет гонка... У нас много информации, которую мы можем получить, но не всегда человек этого хочет».

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