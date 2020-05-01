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Ломаченко не хочет общаться с Редкачем

Ломаченко не хочет общаться с Редкачем
11:50 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Украинский боксер раскритиковал Василия за его посты в соцсетях.

Известный украинский боксер Иван Редкач высказался о своем соотечественнике, чемпионе Василие Ломаченко. Редкач рассказал, что Василий его заблокировал в Instagram, а также объяснил, почему будет болеть за Теофимо Лопеса в их бою.

«Какая логика, какой сепаратизм... Кому-то нравится черное, кому-то белое, мне вообще розовый цвет нравится. Кто-то любит яблоки, кто-то груши. Кто-то слушает Лободу, а кто-то Дженнифер Лопес. Так я, к примеру, пойду на Дженифер Лопес - это мой выбор. Если вся украина пойдет на Лободу, молодцы это их выбор, я все равно пойду на Дженифер Лопес, мне песни ее по душе больше и шоу ее мне нравятся, это мои деньги и я решу без общественного стадного мнения на кого мне билет купить. И здесь нет ничего личного. Это выбор. Захотел волосы покрасил в розовый, захотел - в виде флага Украины... И единственное важное для меня мнение - это мнение родных, им нравится, мне нравится - мы рады. Это мое личное проявление любви к родине, называйте это как хотите. Я так чувствую и так делаю! И если мой выбор не в пользу украинского боксера, так это не от того что я Родину не люблю или в оппозицию пошел! Это мой свободный выбор!

А то что сарказм и юмор для многих это вообще загадка и не объяснимые понятия так это тоже не моя проблема! Да, я считаю что Василий (Ломаченко) погорячился с крестами оливковыми на дверях, бывает, ну, а с другой стороны, это его выбор и нашлись те, которые побежали это делать и нашлись такие как я, кто посмеялся.

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Заблокировал меня Ломаченко - это его выбор, это его право... Кто-то открыт к критике, кто-то нет, кто-то готов это прочитать, послушать, посмотреть, а кому-то проще «испариться, исчезнуть». И это право и выбор каждого, который тоже нужно уважать. Так вот я куплю билет на Теофимо Лопеса и поставлю деньги на него. Это мой свободный выбор, мне он и как боксер и как человек приятнее и в моем выборе нет ничего антипатриатичного а, тем более, сепаратизма. Это мой выбор! МИР ТРУД МАЙ», - написал Редкач в Instagram.

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Бокс, Иван Редкач, Василий Ломаченко, Бокс новости.
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