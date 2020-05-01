Мурат Гассиев рассказал о спарингах с Уайлдером

Новости спорта:Россиянин рассказал о спаррингах с топовым супертяжеловесом.

Российский супертяжеловес Мурат Гассиев высказался о спаррингах с бывшим чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером.

"Конечно, я могу рассказать об этих спаррингах. Я тогда готовился к бою против Шиммелла, это был поединок за статус претендента на титул. И мне поступило предложение посетить тренировочный лагерь Уайлдера. Тренер подошел и спрашивает: "Хочешь?" Я отвечаю: "Конечно. Куда ехать?" Вот мы и поехали.

Мы провели пять-шесть спаррингов. Отличный лагерь, хорошая атмосфера, комфортная обстановка. Уайлдер - хороший парень, не похож на других темнокожих боксеров, которые начинают вести себя как звезды. Подойдет, спросит, как дела, ничего ли не болит. Впечатления только положительные", - заявил Мурат в эфире Youtube-канала Usachev TV.

Напомним, что Гассиев не выходил в ринг с июля 2018 года. Боксер уже неоднократно заявлял о желании перейти в супертяжелый вес, однако его дебют в новом дивизионе несколько раз откладывался.