Скачать
Пятница, 01.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Magnus Carlsen Invitational: определены полуфиналисты
Magnus Carlsen Invitational: определены полуфиналисты
Бразильский футболист умер от удара током, запуская воздушного змея
Бразильский футболист умер от удара током, запуская воздушного змея
Макгрегор и Нурмагомедов близки к реваншу
Макгрегор и Нурмагомедов близки к реваншу
В мае возвращаются гонки NASCAR
В мае возвращаются гонки NASCAR

Мурат Гассиев рассказал о спарингах с Уайлдером

Мурат Гассиев рассказал о спарингах с Уайлдером
12:19 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер WBSS

Новости спорта:Россиянин рассказал о спаррингах с топовым супертяжеловесом.

Российский супертяжеловес Мурат Гассиев высказался о спаррингах с бывшим чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером.

"Конечно, я могу рассказать об этих спаррингах. Я тогда готовился к бою против Шиммелла, это был поединок за статус претендента на титул. И мне поступило предложение посетить тренировочный лагерь Уайлдера. Тренер подошел и спрашивает: "Хочешь?" Я отвечаю: "Конечно. Куда ехать?" Вот мы и поехали.

Мы провели пять-шесть спаррингов. Отличный лагерь, хорошая атмосфера, комфортная обстановка. Уайлдер - хороший парень, не похож на других темнокожих боксеров, которые начинают вести себя как звезды. Подойдет, спросит, как дела, ничего ли не болит. Впечатления только положительные", - заявил Мурат в эфире Youtube-канала Usachev TV.

Назван лучший футболист XXI века

Напомним, что Гассиев не выходил в ринг с июля 2018 года. Боксер уже неоднократно заявлял о желании перейти в супертяжелый вес, однако его дебют в новом дивизионе несколько раз откладывался.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Александр Усик, Бокс новости, Мурат Гассиев.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Агуэро рассказал, в каком случае Месси может покинуть Барселону
02 Хирн на отрез отказывается организовывать бой для Беллью
03 Первого мая - первый гол Месси за Барселону (Видео)
04 WADA завершило расследование по делу 298 российских спортсменов
05 Коронавирус может ускорить проведение боя Джошуа - Фьюри
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь