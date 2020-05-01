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Кто король супертяжеловесов: Джошуа и Фьюри проведут бой

Кто король супертяжеловесов: Джошуа и Фьюри проведут бой
12:50 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: boxingscene.com

Новости спорта:Бой Фьюри - Джошуа планируют провести в декабре в Саудовской Аравии.

Команды британцев Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа начали переговоры о поединке между боксерами.

Об этом сообщает авторитетный инсайдер издания The Athletic Майк Коппинджер в своем Twitter.

Бой планируют организовать в декабре в Саудовской Аравии. На кону будет стоять статус абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

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Однако до этого команды британских боксеров должны решить свои дела с другими соперниками. Джошуа обязан провести защиту пояса IBF в бою с болгарином Кубратом Пулевым, а Фьюри должен провести третий поединок с американцем Деонтеем Уайлдером.

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Тайсон Фьюри, Бокс, Джошуа, Бокс новости.
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