Кто король супертяжеловесов: Джошуа и Фьюри проведут бой

Новости спорта:Бой Фьюри - Джошуа планируют провести в декабре в Саудовской Аравии.

Команды британцев Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа начали переговоры о поединке между боксерами.

Об этом сообщает авторитетный инсайдер издания The Athletic Майк Коппинджер в своем Twitter.

Бой планируют организовать в декабре в Саудовской Аравии. На кону будет стоять статус абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Однако до этого команды британских боксеров должны решить свои дела с другими соперниками. Джошуа обязан провести защиту пояса IBF в бою с болгарином Кубратом Пулевым, а Фьюри должен провести третий поединок с американцем Деонтеем Уайлдером.