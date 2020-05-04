Руис: Ставки на меня были 13:1 в пользу Джошуа

Новости спорта:Энди Руис вспомнил, как соглашался на бой с Джошуа, когда в него никто не верил.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис поделился воспоминаниями о том, как никто не верил в его успех в бою против Энтони Джошуа. В том поединке, состоявшемся 1 июня 2019 года, он заменил Джарелла Миллера и выиграл, отобрав у Джошуа три чемпионских титула.

"Почти год назад мне сообщили, что я проведу бой с Джошуа в качестве экстренной замены для Джаррелла Миллера. Никто не верил, что я могу победить. Ставки на меня были 13:1. Я написал непосредственно Эдди Хирну, чтобы мне дали эту возможность. Я сохранял положительный настрой и продолжал упорно работать, несмотря на то, что во мне все сомневались. Конечно, хейтеры ненавидели меня (они всегда будут это делать, это их работа).

Мораль этой истории в том, чтобы оставаться на позитиве, усердно работать, игнорировать хейтеров, верить в себя и в бога. Все возможно… Все!" - написал Руис на своей странице в Instagram.

Напомним, что в декабре того же года Джошуа вернул свои титулы в реванше в Руисом.