Бриггс: Мне нравится бой Ломаченко - Лопес

Новости спорта:Шеннон Бриггс признался, что знает Теофимо с раннего детства.

Бывший обладатель титула WBO в супертяжелом весе Шеннон Бриггс расхвалил американца Теофимо Лопеса, который в следующем бою должен встретиться с украинцем Василием Ломаченко.

"Мне нравится бой Ломаченко - Лопес. Я знаю Теофимо с самого детства, где-то с пяти лет. Мне снесло голову, когда я узнал о его чемпионстве. Я ведь видел его становление, как он рос, как он развивался. И вот теперь он стал чемпионом, победив Ричарда Комми.

Я очень горжусь Лопесом, он отличный парень. Многие этого не знают, но он очень поменялся. Раньше Теофимо был настоящим безумцем. Я думал: Да что с ним не так?" А сейчас он все делает правильно: стал чемпионом, хорошо выглядит, помогает семье", - заявил Бриггс в интервью Youtube-каналу EsNews.

Напомним, что бой между Ломаченко и Лопесом должен был состояться 30 мая, но из-за пандемии коронавируса WBO запретила проведение мероприятий до 1 июня.