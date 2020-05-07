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Фьюри и Уайлдер не будут драться без зрителей

Фьюри и Уайлдер не будут драться без зрителей
15:18 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Подобные бои - только с фанами.

Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер имеют контрактные обязательства на третий бой, который должен был состояться летом или осенью, но из-за коронавируса его перенесли на неопределенное время.

При этом промоутеры уверены, что подобный поединок без зрителей проводить нельзя, поэтому, вероятно, в этом году бой не состоится.

"Такие бои без зрителей организовывать нельзя. Точно могу сказать, что без болельщиков поединка Фьюри - Уайлдер не будет", - сказал Фрэнк Уоррен, один из промоутеров Фьюри.

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Ранее сообщалось, что до февраля 2021 года боя точно не будет.

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