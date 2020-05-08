Холифилд вспомнил безумный поступок Тайсона на ринге

Новости спорта:Экс-абсолютный чемпион мира заявил, что сейчас Майк стал совершенно другим.

Экс-абсолютный чемпион мира в двух дивизионах, американец Эвандер Холифилд вспомнил легендарный момент поединка против Майка Тайсона, который, по мнению Холифилда, укусил его только потому, что не хотел оказаться в неудобном для себя положении. Цитирует Холифилда Forbes.

"Нет-нет, этого не будет. Дело в том, что я понимаю, зачем он тогда укусил меня. Сейчас таких проблем быть не должно. Тайсон пытался защитить свой имидж. Он понял, что проигрывает парню, который, как ему рассказали, имел проблемы с сердцем. Тайсон сказал себе: "Если я упаду, то это уничтожит мою репутацию, но если я сделаю что-то безумное, то фанаты, которые и так знают, что я злобный, назовут меня сумасшедшим". Теперь Майк очень тихий человек. Он стал совершенно другим. Тайсон не теряет голову и не расстраивается так часто, как раньше, ведь сейчас он не пытается защищать былой имидж".

Ранее Эвандер Холифилд заявил, что возвращается в профессиональный бокс.