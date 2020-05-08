Рамирес: Постол - очень способный боксер

Новости спорта:Американец Хосе Карлос Рамирес начал предварительный тренировочный лагерь.

Чемпион мира в суперлегком весе по версиям WBC и WBO Хосе Карлос Рамирес (25-0, 17 КО) подтвердил Boxing Scene, что его бой с Виктором Постолом (31-2, 12 КО) планируется на середину лета:

"Промоутеры говорят о конце июня, июле. Но это ведь еще не точно. Думаю, что Постол сейчас вернулся в Украину. Нужно подумать, когда он получит возможность прилететь в США, чтобы провести полноценный тренировочный лагерь с Фредди Роучем. Так что посмотрим.

Я вернулся к тренировкам просто для того, чтобы оставаться в форме. Я знаю, что Top Rank попытаются организовать наш бой как можно раньше, потому что этот поединок уже дважды переносился. Так что я просто хочу быть готовым к поединку. Мое тело уже полностью восстановилось от тех тренировочных лагерей. И на прошлой неделе я начал перед подготовку. Это такой себе пре-лагерь, чтобы поддерживать форму.

Постол очень способный боксер. Он высокий, осторожный. Он не любит терять лишнюю энергию. Он уже дрался с лучшими и сейчас получил второй шанс вернуться на вершину с поясом. Это его возможность проводить большие поединки. Я понимаю, что если он будет готов, то передо мной будет сложный соперник. Но я готов к этому. Я чувствую, что мне есть, что ему предоставить, что показать в ринге, я буду лучше Постола в каждом аспекте бокса. Начиная со скорости и заканчивая силой, заряженностью, энергией. Думаю, я готов показать, что нахожусь на другом уровне".