Промоутер Усика жестко отреагировал на предложение Кремлева по Усику и Ломаченко

Новости спорта:Это реакция на предложение получить российское гражданство

Промоутер K2 Promotion Александр Красюк отреагировал на предложение Умара Кремлева предоставить Александру Усику (17-0, 13 КО) и Василию Ломаченко (14-1, 10 КО) российское гражданство:

"Этот человек Кремлев не имеет права упоминать имя Усика и Ломаченко. И он сам знает почему…"

Вероятнее всего, такое отношение к Кремлеву связано с проблемами в организации поединка Усик – Гассиев в финале WBSS, который был на грани срыва из-за российской стороны.

Напомним, само предложение Кремлева прозвучало после появления Ломаченко и Усика в базе "Миротворец".