Мейвезер опроверг свое возвращение на ринг

Новости спорта:Звездный американец хочет сосредоточиться на работе тренера.

Непобежденный американский экс-чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер, которому уже 43 года, объявил об окончательном завершении карьеры боксера. По его словам, теперь он будет помогать молодежи.

"Разговоры о моем возвращении? Это лишь слухи. Я отошел от дел. Я остаюсь в боксе и держу себя в форме, но делаю это для себя. Тренирую бойцов и наслаждаюсь этим, ведь помогаю будущему поколению достичь того, о чем они мечтают", — заявил Мейвезер.

"Моя история — американская мечта. Люди говорят, что я выбрал легкий путь, но это лишь снаружи. На деле мой путь был сложным, просто со стороны выглядело так, будто мне все дается легко.

Я очень доволен тем, как прошла моя карьера. Мне больше не нужно драться. Я счастлив и больше не выйду на ринг".

Флойд Мейвезер выиграл все 50 боев за время профессиональной карьеры. В последнем поединке он победил ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора.

Ранее 43-летний Мейвезер сообщал, что хочет стать тренером, как его умерший дядя Роджер.