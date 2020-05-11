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Чизора высмеял Кличко и Усика

Чизора высмеял Кличко и Усика
12:45 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Британский экс-претендент на титул в супертяжёлом весе Дерек Чизора высмеял украинцев Владимира Кличко и Александра Усика.

Британец опубликовал совместное фото Кличко и Усика, подписав: «Выход на пенсию – это для кисок».

Ранее сообщалось, что бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Владимир Кличко выразил готовность помочь Усику во время подготовки к бою с Чизорой.

Планировалось, что украинец выйдет в ринг 28 марта и встретится с Чизорой. Но планам Усика помешала травма локтя. Вероятнее всего, он сможет провести бой с Чизорой лишь в мае.

Это уже не первый раз, когда Александр получает травму незадолго до боя. Так, перед финальным боем WBSS с Муратом Гассиевым он также получил повреждение, и встреча была перенесена. Та же история случилась перед дебютом Усика в супертяжёлом весе.

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Напомним, предыдущий бой Александр провёл в октябре минувшего года, когда нокаутировал Чазза Уизерспуна.

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Виталий Кличко, Бокс, Александр Усик, Дерек Чизора.
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