Боб Арум: Всем боксерам придется вернуться к базовой сумме гонораров

Новости спорта:Арум заявил, что в ближайшее время боксерам компании придется смириться с уменьшением доходов.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум объявил, что в ближайшие месяцы все боксеры его компании будут зарабатывать минимальные суммы, зафиксированные в контрактах.

"Я понимаю, что у каждого боксера есть свои ожидания, но если в сложившейся ситуации им невозможно соответствовать, то мы просто откажемся предоставлять бой этому боксеру и обратимся к следующему. У нас 90 боксеров по контракту, есть много возможностей.

Считаю, боксеры будут бороться за место на шоу. Если кто-то откажется выступать, потому что он не хочет боксировать без фанатов или по любой другой причине, мы не будем его уговаривать.

У каждого есть минимальная прописанная плата за исполнение контракта. Мы часто платили боксерам в два или три раза больше этого минимума. Но пока всем придется вернуться к базовой сумме", - объясняет глава Top Rank в интервью Sports Illustrated.

Отметим, что на контракте у Боба Арума два украинских боксера - Василий Ломаченко и Александр Гвоздик.

Ожидается, что на этой неделе Арум объявит первые шоу после карантина.