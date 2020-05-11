Скачать
Понедельник, 11.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Достойный наследник Роналду в Реале (Фото)
Достойный наследник Роналду в Реале (Фото)
Игрок Барселоны собрался на Донбасс Арену ради Срны
Игрок Барселоны собрался на Донбасс Арену ради Срны
У Фергюсона сломана орбитальная кость
У Фергюсона сломана орбитальная кость
Топ-10 трансферов английской Премьер-лиги этого сезона
Топ-10 трансферов английской Премьер-лиги этого сезона

Боб Арум: Всем боксерам придется вернуться к базовой сумме гонораров

Боб Арум: Всем боксерам придется вернуться к базовой сумме гонораров
15:06 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Арум заявил, что в ближайшее время боксерам компании придется смириться с уменьшением доходов.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум объявил, что в ближайшие месяцы все боксеры его компании будут зарабатывать минимальные суммы, зафиксированные в контрактах.

"Я понимаю, что у каждого боксера есть свои ожидания, но если в сложившейся ситуации им невозможно соответствовать, то мы просто откажемся предоставлять бой этому боксеру и обратимся к следующему. У нас 90 боксеров по контракту, есть много возможностей.

Считаю, боксеры будут бороться за место на шоу. Если кто-то откажется выступать, потому что он не хочет боксировать без фанатов или по любой другой причине, мы не будем его уговаривать.

У каждого есть минимальная прописанная плата за исполнение контракта. Мы часто платили боксерам в два или три раза больше этого минимума. Но пока всем придется вернуться к базовой сумме", - объясняет глава Top Rank в интервью Sports Illustrated.

Символическая сборная сезона Лиги 1: подробности

Отметим, что на контракте у Боба Арума два украинских боксера - Василий Ломаченко и Александр Гвоздик.

Ожидается, что на этой неделе Арум объявит первые шоу после карантина.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Боб Арум, Василий Ломаченко, Бокс новости.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Редкач об Усике и Ломаченко: Они не из тех, кто живут по всем церковным канонам
02 Участник Олимпийский игр покончил жизнь самоубийством
03 "Динамо" и "Шахтер" еще не рассчитались за переходы Че Че и Витао
04 Клопп о Джеррарде: Обидно, что он так и не смог поиграть в моей команде
05 Гиггз о Скоулзе: "Он хотел играть каждую неделю"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь