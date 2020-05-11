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Усик: Моя страна – Украина, я здесь живу

Усик: Моя страна – Украина, я здесь живу
20:20 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Александр Усик отметил, что он украинец и не собирается этого менять.

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе украинец Александр Усик (17–0, 13 КО) в сторис в Instagram заявил, что он не собирается покидать Украину, а также призвал не разделять людей внутри страны.

"Моя страна – Украина. Я здесь живу. Я здесь родился. Я здесь вырос. Если бы я хотел куда-то уехать, то я бы это уже давно сделал. Я не хочу никуда уезжать. И вы меня отсюда не выгоните. Потому что это моя страна.

Не разделяйте людей. Телеканалы, не выдергивайте из контекста, не разделяйте народ. Не разделяйте украинский народ. Мы – украинцы. Мы не малороссы, мы не сепаратисты. У меня в паспорте написано "украинец".

Для меня вся территория Украины – это украинцы. Для меня нет "бандеровцев", "москалей", или еще кого-то. Для меня украинец является украинцем. И неважно, на какой территории он живет: во Львове, в Крыму, в Одессе, в Донецке – он является украинцем", – сказал Усик.

 
 
 
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Не разделяйте народ Украины

Публикация от Usyk Aleksandr (@usykaa)

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В этом же комментарии Усик ответил на вызов борца Грицая, а также прокомментировал свои съемки в российском фильме о церкви.

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Бокс, Василий Ломаченко, Александр Усик, Бокс новости.
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