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Уайт о встрече с Поветкиным: На этот раз увидите совершенно другого Диллиана

Уайт о встрече с Поветкиным: На этот раз увидите совершенно другого Диллиана
08:19 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Диллиан готов к бою с россиянином.

Британский супертяжеловес Диллиан Уайт рассказал, в чем он похож на своего будущего соперника Александра Поветкина.

"Поветкин - техничный боксер, отдаю должное его стилю. Он побеждает мощных соперников, поскольку продолжает двигаться вперед. Но я постараюсь попадать по нему так сильно, как только смогу. После просмотра моего боя в Саудовской Аравии многие подумали, что я немного замедлился. Но на этот раз они увидят совершенно другого Диллиана Уайта.

Поветкин выйдет на ринг, чтобы драться. В этом он очень похож на меня. У него такой же настрой. Александр выходит в ринг, улыбается и говорит: "Окей, я иду драться", - приводит слова Уайта Bad Left Hook.

Напомним, что поединок между британцем и россиянином должен был состояться 2 мая в Манчестере (Великобритания), однако из-за пандемии коронавируса бой перенесли на два месяца.

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Ранее Уайт оценил перспективы украинца Александра Усика в супертяжелом весе.

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Александр Поветкин, Бокс, Бокс новости, Диллиан Уайт.
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