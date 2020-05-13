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Тони Беллью назвал тройку лучших супертяжей

Тони Беллью назвал тройку лучших супертяжей
10:15 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:По его мнению, Энтони сможет остановить Тайсона за счет своего хука.

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Тони Беллью оценил шансы Энтони Джошуа победить Тайсона Фьюри в перспективе.

По его мнению, стиль бокса Джошуа доставит массу проблем Цыганскому королю.

«Три лучших супертяжа? Поставлю Тайсона Фьюри на первое место, но, думаю, что Энтони Джошуа победит его. Стили делают бои, а я считаю, что стиль Джошуа неудобен для Фьюри. Тайсон не сможет сдержать удары Энтони», — отметил Беллью.

«Джошуа — безжалостный, взрывной и динамичный. Энтони очень хорош в техническом плане, он гораздо более разносторонний боксер, чем Деонтей Уайлдер. Если Уайлдеру удалось свалить Фьюри с ног, то, поверьте, Джошуа не позволит Тайсону уйти от своего хука».

На данный момент Джошуа владеет поясами WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе. Фьюри, победив Деонтея Уайлдера в рематче, завоевал чемпионский титул по версии WBC.

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Ожидается, что объединительный бой двух британцев состоится в 2021 году.

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Тайсон Фьюри, Бокс, Бокс новости, Тони Беллью.
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