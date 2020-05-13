Джервонта Дэвис: Нет никого, у кого бы были лучшие навыки в боксе, чем у меня

Новости спорта:Американец щедро отсыпал себе комплименты.

Обладатель титула WBA Regular в легком весе Джервонта Дэвис рассказал о своем боксерском стиле.

"Я очень агрессивен в ринге. Молодые боксеры не смогут справиться со мной, если они не будут усердно тренироваться, как это делал я. Могу сказать, что привык раскрепощенно вести себя во время боя.

Дело даже не в том, что у меня сильный удар. Если я не смогу победить соперника талантом, то просто грязно изобью его. Думаю, что на данный момент нет никого, у кого бы были лучшие навыки в боксе, чем у меня", - заявил Джервонта в интервью Youtube-каналу FightHype.

Напомним, Дэвис стал обладателем титула WBA Regular в легком весе, победив техническим нокаутом кубинца Юриоркиса Гамбоа.

Ранее американец пообещал отправить в нокаут украинца Василия Ломаченко.