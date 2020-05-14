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Фьюри и Джошуа подпишут контракт на два боя

Фьюри и Джошуа подпишут контракт на два боя
20:51 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Только оба сперва должны решить свои вопросы в других боях.

Промоутер Эдди Хирн подтвердил, что Деонтей Уайлдер и Кубрат Пулев не намерены отказываться от своих боев против Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа соответственно.

Это значит, что всебританская битва Джошуа - Фьюри отложена на 2021 год.

«Контракт между Фьюри и Джошуа будет подразумевать два боя. Есть смысл подписываться минимум на два поединка. Уайлдер не намерен отказываться от боя с Фьюри, а Джошуа придется встречаться с Пулевым».

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«Не проблема организовать поединки Фьюри - Джошуа в 2021 году», - сказал Хирн.

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Тайсон Фьюри, Бокс, Джошуа, Новости бокса, Энтони Джошуа - Тайсон Фьюри.
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