Промоутер рассказал, когда Головкин и Альварес проведут третий бой

Новости спорта:Президент Matchroom Boxing Эдди Хирн предложил сроки долгожданного поединка DAZN.

Президент Matchroom Boxing, британец Эдди Хирн сообщил о возможных сроках проведения долгожданного мегафайта между казахом Геннадием Головкиным (40-1-1, 35 КО) и мексиканцем Саулем Альваресом (52-1-2, 36 КО). Цитирует Хирна boxingnews24.com.

"Геннадий подписывал контракт с DAZN с расчетом встретиться с Канело в мае этого года. Это был бы его второй бой в контракте. Мы знаем, что случилось – Канело и его команда не согласились на этот поединок. GGG хотел встречи, но ему сказали, что сейчас этот поединок невозможен. Потом все изменилось, третий бой с Саулем должен был пройти после встреч с Деревянченко и Шереметой, но сторонние факторы повлияли на сдвиг дат. Я хотел бы, чтобы Головкин и Шеремета встретились в августе, а Канело и Сондерс – в сентябре. Тогда будет возможно свести победителей в декабре. Я уже предложил это руководству DAZN. Надеюсь, в декабре в Лас-Вегасе будет возможность провести массовый поединок".

Ранее Хирн заявил, что бой между Усиком и Чисорой может пройти за пределами Великобритании.