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Бой Ломаченко - Лопес может пройти осенью

Бой Ломаченко - Лопес может пройти осенью
09:15 Сегодня Телеграф sportarena Фото: Инстаграм

Новости спорта:Пандемия коронавируса внесла серьезную неопределенность.

Промоутер Top Rank Боб Арум надеется провести бой украинца Василия Ломаченко против американца Теофимо Лопеса в сентябре без зрителей на территории США.

Поединок по-прежнему остается под вопросом из-за ограничений на передвижения, которые мешают Ломаченко прилететь в США. Есть надежда, что ситуация улучшится к осени, а Арум работает над вариантами, которые позволили бы украинцу и его команде прибыть в Соединенные Штаты.

Ломаченко и Лопес потеряют много денег, если все же решат проводить бой без зрителей, однако из-за неопределенной ситуации с пандемией коронавируса нет времени ждать улучшения ситуации.

Ранее сам Теофимо Лопес заявил, что украинец не может прилететь в США, из-за чего их бой и вовсе не состоится.

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Арум мог бы организовать бой в других странах, но в Китае и на Ближнем Востоке более заинтересованы в поединках тяжеловесов, таких как Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа.

В марте бой Ломаченко и Лопеса был отложен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Изначально его планировали провести 30 мая.

Непобежденный 22-летний американец стал чемпионом мира после победы над Ричардом Комми во втором раунде их декабрьского поединка. Василий Ломаченко в своем последнем поединке в августе прошлого года победил британца Люка Кэмпбелла.

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Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко, Теофимо Лопес, Ломаченко - Лопес.
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