Гвоздик о реванше с Бетербиевым: Моя главная задача сегодня – выиграть пояс по другой версии

Новости спорта:Украинский боксер рассказал, каков был план на поединок с россиянином.

Бывший чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик поведал, почему он проиграл свой титул россиянину Артуру Бетербиеву.

"План состоял в том, чтобы удерживать его на дистанции. Наверное, я был не полностью готов к давлению от него. Конечно, я хочу провести против Бетербиева реванш.

Также я понимаю, что сейчас об этом нельзя говорить. Нужно оставаться прагматичным. Моя главная задача сегодня – выиграть пояс по другой версии, а после уже договариваться с Артуром", - цитирует боксера BoxingScene.

Ранее Бетербиев назвал условие, при котором проведет реванш с Гвоздиком. Он также намекнул, что украинцу необходимо выиграть титул в другой организации.