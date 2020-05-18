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Гвоздик о реванше с Бетербиевым: Моя главная задача сегодня – выиграть пояс по другой версии

Гвоздик о реванше с Бетербиевым: Моя главная задача сегодня – выиграть пояс по другой версии
17:57 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Украинский боксер рассказал, каков был план на поединок с россиянином.

Бывший чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик поведал, почему он проиграл свой титул россиянину Артуру Бетербиеву.

"План состоял в том, чтобы удерживать его на дистанции. Наверное, я был не полностью готов к давлению от него. Конечно, я хочу провести против Бетербиева реванш.

Также я понимаю, что сейчас об этом нельзя говорить. Нужно оставаться прагматичным. Моя главная задача сегодня – выиграть пояс по другой версии, а после уже договариваться с Артуром", - цитирует боксера BoxingScene.

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Ранее Бетербиев назвал условие, при котором проведет реванш с Гвоздиком. Он также намекнул, что украинцу необходимо выиграть титул в другой организации.

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Бокс, Александр Гвоздик, Новости спорта, Бокс новости.
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